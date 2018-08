OL : Un agent trop gourmand remet l'OL en course pour Yerry Mina !

Dans : OL, Mercato, Premier League, Liga.

Dans la quête d'un défenseur lors de ce mercato, l'Olympique Lyonnais a longtemps pensé à Yerry Mina, l'international colombien du FC Barcelone. Mais ces derniers jours, les chances de l'OL étaient réduites à néant, l'accord semblant imminent entre le Barça et Manchester United, Everton étant à l'affût derrière si le deal ne se faisait pas avec les Red Devils. Mais ce dimanche, coup de tonnerre, puisque la presse anglaise affirme que ces deux pistes se sont écroulées d'un seul coup.

Le Sun affirme en effet que José Mourinho aurait lâché l'affaire pour un souci de commission à verser à Felipe Russo, l'agent de Yerry Mina. Le représentant du défenseur colombien aurait demandé à Manchester United de prendre en charge la totalité de sa commission à priori colossale, ce que le club anglais a refusé, estimant que le joueur devait faire un effort dans ce domaine. Les Red Devils avaient fixé une date limite à Yerry Mina et Felipe Russo pour accepter l'accord trouvé la semaine passée. Et cette deadline a été dépassée sans aucune réaction du clan colombien. Résultat, José Mourinho a prévenu le Barça que le dossier était refermé. Désormais Manchester United travaille sur une piste qui mène vers Toby Alderweireld, le défenseur de Tottenham. De son côté, Everton a eu le même souci et ne semble plus être tenté par Yerry Mina non plus.