OL : Umtiti offert sur un plateau, le Barça est désespéré

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Absent des plans de l’entraîneur Xavi, Samuel Umtiti ne sera pas retenu par le FC Barcelone cet été. Encore faudrait-il qu’un club accepte de miser sur son transfert. Pour le moment, personne ne s'est pas manifesté. C’est pourquoi le Barça accepte l’idée de prêter son défenseur central convoité par l’Olympique Lyonnais.

La détermination de Samuel Umtiti ne suffira pas. Poussé vers la sortie depuis plusieurs années, le défenseur central du FC Barcelone a toujours résisté. Le Français s’estimait capable de retrouver son meilleur niveau et d’enfin convaincre ses supérieurs de le conserver. L’été dernier, le Blaugrana, en larmes dans le bureau de Joan Laporta, avait incité le président à lui donner une dernière chance, en vain. Cette saison, Samuel Umtiti n’a disputé qu’un seul match, c’était le 12 décembre dernier lors du match nul contre Osasuna (2-2) en Liga.

Umtiti, Lenglet et Depay sont les « favoris » à un départ du FC Barcelone cet été. (Romero) — FrenchFCB (@FrenchFCB) April 25, 2022

L’indésirable avait ensuite accepté de lisser son gros salaire jusqu’en 2023, ce qui aurait pu faciliter un départ en fin de mercato hivernal s’il ne s’était pas blessé. Autant dire que cet énième pépin physique refroidit les clubs éventuellement intéressés par ses services. Le Barça serait ravi de s’en débarrasser une bonne fois pour toutes. Mais il faut croire que personne ne s’est manifesté pour un transfert définitif. La preuve, le journaliste espagnol Gerard Romero affirme que le club catalan n’est pas fermé à l’idée de prêter Samuel Umtiti.

L'Italie ou la France pour Umtiti

C’est dire à quel point le Barça souhaite absolument se séparer du champion du monde, notamment afin de baisser sa masse salariale et faire de la place à de nouvelles recrues. Cette fois, pour un simple prêt sans risque sur le plan financier, des clubs devraient au moins venir aux renseignements. Selon notre confrère, les destinations les plus probables se trouvent en Italie et en France, où l’Olympique Lyonnais se verrait bien récupérer son ancien défenseur central. Une chose est sûre, c’est que le Barça fera tout pour faciliter la tâche du club rhodanien.