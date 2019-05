OL : Trop gourmand, Lopes va rendre fou Aulas

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Encore brillant dimanche contre Marseille en clôture de la 36e journée, Anthony Lopes est un sérieux candidat pour le titre de meilleur gardien de la saison en L1. Et à ce titre, il devient urgent pour Jean-Michel Aulas de prolonger son gardien portugais, en fin de contrat en juin 2020. Or pour l’heure, les négociations traînent en raison de la gourmandise d’Anthony Lopes et de ses conseillers. Interrogé à ce sujet par RMC, l’ancien vice-capitaine de l’OL a confirmé que pour l’heure, rien n’était acté. Et promet d’accélérer les négociations à la fin de la saison…

« Ma prolongation ? Je ne sais pas. Il faut voir avec le président. Depuis décembre mon dossier est certainement sur son bureau. Actuellement, rien n’a avancé mais mes conseillers me tiennent informés de tout ce qu’il peut se passer. Une proposition pas assez élevée ? Non après, je fais totalement confiance en mes conseillers. Je me focalise vraiment sur le fait d’être le meilleur possible et de mener l’Olympique Lyonnais en Ligue des Champions la saison prochaine. Après ce qu’il se passe entre le club et mes conseillers, c’est sûr que moi aussi j’aurai mon mot à dire mais pour l’instant voilà, il n’y a eu qu’une seule réunion de faite. On verra, on en saura plus à la fin du championnat car on est vraiment concentré là-dessus » a confié Anthony Lopes, lequel figure sur la short-list de l’Atlético Madrid mais également du FC Porto au mercato.