OL ‍: Trois joueurs en grand danger, Lyon va trancher

L'Olympique Lyonnais a bien avancé sur son mercato avec les arrivées récentes de Sulc et Morton. Cependant, d'autres recrues sont attendues dans le Rhône, à commencer par un milieu supplémentaire. Une opération qui implique un départ dans ce secteur.

Au fond du trou il y a encore quelques semaines, l'Olympique Lyonnais aborde la nouvelle saison avec plus d'ambition désormais. Les Gones ont réalisé une belle préparation estivale avec des matchs convaincants : succès 4-0 contre Majorque et Hambourg, courte défaite 2-1 contre le Bayern. De plus, les recrues arrivent les unes après les autres. Afonso Moreira, Ruben Kluivert, Pavel Sulc, Tyler Morton sont venus avec possiblement Dominik Greif bientôt. Cependant, l'OL est loin d'avoir consolidé son effectif à 100%. De nouvelles recrues sont attendues comme le souligne le site But Football Club.

Un milieu part, un milieu arrive à l'OL

Les équipes de Matthieu Louis-Jean veulent notamment un nouveau milieu de terrain. Elles travaillent avec discrétion pour finaliser au moins un dossier suivi. Cela peut être un renfort totalement inattendu comme une piste déjà explorée. En effet, Pierre Lees-Melou n'a pas été abandonné par l'OL. Les Rhodaniens sont toujours en contact avec Brest et ils espèrent avoir le dernier mot sur le plan financier. Les Bretons réclament 6-7 millions d'euros, mais Lyon offre une somme inférieure à ces montants.

Une chose est sûre, aucun joueur n'arrivera à l'Olympique Lyonnais sans qu'un milieu de l'effectif ne s'en aille. Les trois joueurs en danger sont Paul Akouokou, Nemanja Matic et Mahamadou Diawara. Pour le moment, Akouokou a été le plus sollicité au mercato, notamment en Espagne. Matic est le joueur le mieux rémunéré des trois et son départ soulagerait les finances du club. Enfin, Diawara a été prêté au Havre et sa préparation estivale n'a pas été des plus flamboyantes. A moins d'un mois de la fin du mercato, l'OL n'a pas fini de transpirer pour s'offrir la meilleure équipe possible sans déséquilibrer son budget.