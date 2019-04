OL : Trois gros départs planifiés, il flippe pour Lyon

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Le mercato approche et forcément, on l’aborde avec beaucoup d’incertitudes du côté des supporters lyonnais. Et pour cause, l’identité du futur entraîneur n’est pas encore connue, comme le classement final de l’équipe, qui conditionnera à coup sûr le mercato. Du coup, les rumeurs fusent et il est difficile de faire le tri pour les supporters. Au rayon des départs, les noms de Fekir, Depay et Ndombele sont souvent évoqués. Trois départs que l’OL aurait bien du mal à compenser selon Vikash Dhorasoo, lequel a confié sur La Chaîne L’Equipe qu’il était très inquiet pour les Gones en vue de la saison prochaine.

« Ils changent d’entraineur déjà, c’est un gros, gros changement. Est-ce que tu remplaces trois joueurs comme cela (Fekir, Depay et Ndombele), très forts ? Et est-ce que tu vas trouver l’équivalent ? Même si tu as l’argent parce qu’évidemment si tu vends ces joueurs-là, tu récupères beaucoup d’argent mais quand t’es l’Olympique Lyonnais, est-ce que tu peux attirer des joueurs de ce talent ? Franchement, je n’en suis pas sûr. C’est toujours un choix par défaut de venir à l’Olympique Lyonnais ou c’est un choix de passage, aujourd’hui c’est le PSG ou d’autres clubs à l’étranger. C’est une réalité, le projet de carrière des meilleurs joueurs, ce n’est pas de finir à l’Olympique Lyonnais et puis c’est trois supers joueurs, si t’arrives à les faire jouer ensemble, si tu peux les garder et si tu renforces cette équipe, tu peux aller titiller le Paris-Saint-Germain » a expliqué le chroniqueur, qui n’aimerait pas être à la place de Jean-Michel Aulas pour gérer cette intersaison.