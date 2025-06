OL ‍: Transfert annulé, Textor a raté son coup

Après une saison cauchemardesque du côté du Stade de Reims, Junya Ito devait rejoindre Botafogo avant de s’envoler pour Lyon. Cependant, le club brésilien s'est défilé.

Nouveau coup de clim pour l’Olympique Lyonnais. Alors que le club prépare son passage très attendu devant la DNCG le 24 juin prochain, le mercato version Monopoly est très compliqué. Outre l’ensemble des cibles qu'il a à Nottingham Forest, John Textor a pisté Junya Ito, joueur du Stade de Reims. Le Japonais a vécu une saison difficile au sein du club champenois, relégué en Ligue 2, et il cherche une porte de sortie. L’échange était ficelé par le dirigeant américain, mais rien ne s'est passé comme prévu et cette fois, le magicien Textor n'a rien pu faire pour changer la donne.

The special transfer window is now closed. No announcement from #Botafogo, so the news from RTI Esporte on Junya Ito is not confirmed. We will see what will happen now. At the moment the deal is off, 🇯🇵🇧🇷🦁❌ https://t.co/mviwTNCRku