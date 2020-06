OL : Tony Parker plonge dans un dossier chaud, c'est un échec

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais est déterminé à tout faire pour conserver Pierre Kalulu. Même Tony Parker a été mis à contribution, mais c'est un échec.

L’Olympique Lyonnais a bien du mal à accepter la décision de Pierre Kalulu de rejoindre l’AC Milan dans les prochains jours, le jeune défenseur formé à l’OL ayant été convaincu par Paolo Maldini qu’il devait parapher son premier contrat professionnel à Milan plutôt qu’à Lyon. Et pour essayer de changer la donne, Jean-Michel Aulas et Juninho ont décidé de tenter le tout pour le tout durant ce week-end. Selon L’Equipe, Tony Parker a appelé en personne Pierre Kalulu afin d’essayer de le persuader de signer à l’OL, mais cela n’a pas été suffisant pour influencer le défenseur de 20 ans, visiblement déterminé.

Ce lundi, le président de l’Olympique Lyonnais a même transmis au clan Kalulu une nouvelle offre financière supérieure à celle émise par l’AC Milan. Pour mémoire, la dernière proposition de Lyon était dix fois plus haute que la première émise par l’OL au début des négociations, ce qui en dit long sur la motivation lyonnaise. Mais là encore, Pierre Kalulu a repoussé cette offre, expliquant à JMA que l’argument financier n’était pas le seul pour justifier son choix de signer avec le club lombard où l’avenir du défenseur serait nettement plus clair qu’à Lyon. On ne sait pas si tout cela est lié, mais Pierre Kalulu n’était pas présent ce lundi au Groupama Training Centre, alors que sa signature à l’AC Milan paraît désormais imminente…et surtout totalement inéluctable. Un coup visiblement très dur à digérer pour Juninho et Jean-Michel Aulas.