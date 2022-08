OL : Tolisso veut se faire le PSG

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL a réalisé un mercato très ambitieux cet été en s’attachant par exemple les services d’un champion du monde en la personne de Corentin Tolisso.

Remplaçant face à l’AC Ajaccio en raison de ses pépins physiques durant la préparation, Corentin Tolisso aspire bien sûr à s’imposer comme un titulaire indiscutable dans le onze de départ de Peter Bosz à l’Olympique Lyonnais. Le champion du monde 2018 doit aider les Gones à rehausser leurs ambitions, alors que le club présidé par Jean-Michel Aula n’a même pas réussi à accrocher une place en coupe d’Europe la saison dernière. Corentin Tolisso rêve bien sûr de revenir en Ligue des Champions avec l’OL mais au-delà de ça, l’ex-milieu de terrain du Bayern Munich espère gagner un titre de champion de France avec son club formateur. En effet, dans une interview accordée à Prime Video et dont un extrait a été diffusé à la mi-temps de Nantes-Lille, le milieu de terrain de l’OL a fait part de ses très grandes ambitions.

Tolisso veut que l'OL se batte pour le titre

« C’est triste de voir que le dernier titre de l’OL remonte à plus de dix ans. Avant, l’OL gagnait régulièrement le championnat mais le PSG est arrivé et a tout raflé. Ce n’est pas non plus une excuse car entre temps, Lille et Monaco ont réussi à le faire. Mon premier rêve c’était de jouer en professionnels avec l’Olympique Lyonnais et maintenant, c’est de réussir à gagner un titre de champion de France ici à l’OL » a prévenu Corentin Tolisso, dont l’objectif est de parvenir à titiller le Paris Saint-Germain cette saison. Les Gones pourront bénéficier d’un repos maximal avec un seul match par semaine, ce qui peut aider à enchainer les bons résultats en Ligue 1 même si bien sûr, Corentin Tolisso aurait préféré disputer des matchs de coupe d’Europe en semaine. Quoi qu’il en soit, l’objectif du milieu de terrain rhodanien est de ramener l’OL sur le toit de la France, une ambition qui plaira beaucoup aux dirigeants et aux supporters.