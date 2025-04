OL ‍: Tolisso tranche ce débat brûlant

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Corentin Tolisso est sans conteste l’un des meilleurs joueurs de l’OL cette saison. Mais le champion du monde est-il à son prime ou était-il meilleur en 2018 ? Le milieu de terrain de l’OL a tranché lui-même ce débat.

Personne ne s’attendait à ce qu’il retrouve un tel niveau. Cette saison, Corentin Tolisso bluffe tout le monde à l’Olympique Lyonnais. Au-delà de ses 8 buts et de ses 9 passes décisives, le champion du monde impressionne par sa régularité et son impact dans le jeu de l’OL, aussi bien avec le ballon que sur le plan défensif. Parfois utilisé en tant que milieu offensif par Paulo Fonseca, l’ancien joueur du Bayern Munich est de retour à son meilleur niveau et certains estiment même que « Coco » Tolisso est plus fort encore que lors de son prime en 2018. Le débat a été lancé à de multiples reprises, notamment par le journaliste Daniel Riolo, qui réclame depuis de longs mois le retour de Tolisso en équipe de France.

Tolisso pense être dans la forme de sa vie

Interrogé à ce sujet avant le déplacement à Manchester United, le joueur de 30 ans a estimé qu’il était actuellement dans la meilleure forme de sa carrière. « J’ai vu passer ce débat sur les réseaux sociaux, de savoir si j’étais meilleur qu’en 2017 ou 2018. Ma réponse est oui, je me sens meilleur. Par rapport à l’expérience et ce que j’apporte, je suis plus complet » a lancé le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, qui sera sans aucun doute capital pour espérer un exploit sur le terrain de Manchester United ce jeudi en quart de finale retour de l’Europa League.

Lyon's attacking assets were in form today:



⚽️ Cherki

⚽️🅰️ Mikautadze

⚽️ Lacazette

🅰️ Tolisso pic.twitter.com/W9SJCNkm6n — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) April 13, 2025

Un rendez-vous que Corentin Tolisso attend avec impatience, tout en se méfiant des Red Devils. « Manchester United n’est pas dans la forme de sa vie, mais c’est une autre équipe en Ligue Europa, invaincue en 2025. Il ne faut pas compter sur leur faiblesse mais sur nous, notre intensité dans chaque duel. Ça sera la clé, remporter les duels pour avoir la balle, et faire quelque chose avec. C’est bien ce qu’on fait dans les ressorties et la possession ces derniers matchs » a-t-il estimé. Pour ce rendez-vous très attendu, Corentin Tolisso devrait jouer en soutien de Mikautadze selon L’Equipe, qui mise sur un duo composé de Matic et de Veretout devant la défense tandis que Cherki et Almada animeront les côtés de l’attaque rhodanienne.