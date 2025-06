OL ‍: Tolisso sacrifié pour sauver son club

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Les doutes sur l'avenir sportif de l'Olympique Lyonnais profitent à de nombreux clubs étrangers, séduits par les joueurs rhodaniens. C'est le cas de Besiktas qui rêve d'enrôler Corentin Tolisso au mercato.

Rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG, l'Olympique Lyonnais est au bord du gouffre. Les Gones devront améliorer leur dossier pour se sauver en appel et cela nécessitera des entrées d'argent supplémentaires. Autant dire que de nouvelles ventes risquent vite de survenir dans l'effectif lyonnais. Pour les clubs étrangers, c'est le moment ou jamais de récupérer les meilleurs joueurs rhodaniens à prix réduit. Malick Fofana, Lucas Perri, Thiago Almada et Corentin Tolisso sont les plus menacés au mercato. Le champion du monde 2018 affole le marché turc notamment.

Besiktas prépare son offre pour Tolisso

Trabzonspor s'est positionné en premier pour un joueur estimé à 10 millions d'euros minimum. Cependant, la concurrence s'organise en Turquie. Selon le site Transferfeed, Besiktas prépare son offre pour Corentin Tolisso. Le club stambouliote est séduit par le milieu de terrain de 30 ans, revenu à son meilleur niveau cette saison avec des performances remarquées en Ligue 1 et en Ligue Europa.

🗣️Barış Öztürk,



Beşiktaş’ın, Ligue 1’den düşme riskiyle boğuşan Olympique Lyonnais’in deneyimli orta sahası Corentin Tolisso için teklif hazırlığında olduğu konuşuluyor. Lyon’un finansal baskılar ve DNCG kararı sonrası kadroda boşluk yaratma isteği, Beşiktaş’ın bu fırsatı… pic.twitter.com/7AugYfCrjl — SporTürk (@SporTurkDigital) June 28, 2025

Besiktas ne veut pas patienter longtemps pour forcer l'OL à lui vendre son joueur emblématique et pour devancer Trabzonspor dans le dossier. Si la formation d'Istanbul aligne les millions d'euros, ce sera difficile pour la direction lyonnaise de refuser la vente du deuxième salaire du club (450 000 euros mensuels). Ce serait toutefois une vraie perte pour Lyon s'il lâche un élément expérimenté, en bonne forme physique, et surtout un fidèle soldat de l'OL.