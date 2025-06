OL ‍: Tolisso et Matic virés, ils savent pourquoi

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Alors que le mercato estival s’annonce très mouvementé du côté de l’Olympique Lyonnais, de nombreux cadres comme Tolisso, Matic ou Tagliafico se préparent déjà à faire leurs valises.

Avant même la véritable ouverture du marché des transferts, qui commence officiellement ce lundi 16 juin et jusqu’au 1er septembre prochain, le club rhodanien a déjà empoché près de 50 millions d’euros. Outre le transfert officiel de Saïd Benrahma en Arabie Saoudite, qui a rapporté 12 ME, Lyon a également cédé Rayan Cherki à Manchester City contre un joli chèque de 36 ME. Mais ce premier départ majeur ne sera pas le seul de l’été du côté du Groupama Stadium. Si tout dépendra des décisions de la DNCG après l’examen du 24 juin prochain et des sanctions de l’UEFA dans le cadre du protocole d’accord négocié, les Gones vont devoir dégraisser leur effectif. L’objectif étant d’abord de réduire la masse salariale, en passant de 128,4 ME en 2024-2025 à 74,3 ME en 2025-2026. Et pour cela, l’OL va forcément devoir laisser partir des cadres comme Corentin Tolisso, Nemanja Matic ou Nicolas Tagliafico, qui touchent tous de gros salaires.

Tagliafico, Matic, Tolisso, tous sur le départ cet été ?

C’est en tout cas l’information donnée par Le Progrès. « Dans ce contexte, comment espérer encore une prolongation de Tagliafico, en fin de contrat au 30 juin comme Lacazette et qui émarge à près de 300 000€ mensuels ? Ou une saison supplémentaire de Matic, qui empoche un demi-million par mois et supporte peu le staff portugais de Paulo Fonseca, voire du capitaine Tolisso, esseulé après le départ de tous ses amis et qui a eu des touches anglaises l’hiver dernier ? », peut-on lire dans les colonnes du journal régional.

Avec tous ces départs majeurs, une vraie page de l’histoire moderne de Lyon sera donc tournée cet été. Mais pas forcément pour de bonnes raisons, puisque l’effectif de Paulo Fonseca, qui aura pour mission de finir sur le podium de la L1 tout en allant le plus loin possible en Europa League, sera bien moins qualitatif que celui de cette saison. Mais de toute façon, l’OL n’a pas d’autre choix pour survivre…