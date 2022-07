OL : Tolisso au FC infirmerie, les réseaux déraillent

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL affronte l'Inter ce samedi soir pour un match de préparation de gala. Une rencontre que ne disputera pas Corentin Tolisso...

Cet été, l'OL se montre particulièrement actif sur le marché des transferts. Les Gones ont déjà recruté quatre joueurs de grand talent : Johann Lepenant, Alexandre Lacazette, Nicolas Tagliafico et Corentin Tolisso. Le dernier cité débarque du Bayern Munich dans un état physique qui ne rassure pas forcément. Très souvent blessé ces dernières saisons, le champion du monde peine à enchaîner lors de la préparation de l'OL. Encore une fois, ce samedi soir face à l'Inter, Tolisso ne jouera pas. Une absence qui agace de plus en plus les fans de l'Olympique Lyonnais, qui craignent de ne pas pouvoir compter comme il se doit sur leur joueur cette saison.

Tolisso et l'OL, ça devient préoccupant

Peter #Bosz a convoqué un groupe de 21 joueurs pour le dernier match amical face à l’Inter Milan.



Récemment arrivé, Nicolas #Tagliafico est présent.



A l’inverse, Corentin #Tolisso, Maxence #Caqueret, Romain #Faivre, Jérôme #Boateng et Jeff #ReineAdelaide sont absents. pic.twitter.com/7V7DUEruzp — Inside Gones (@InsideGones) July 29, 2022

Sur les réseaux sociaux, dont Twitter, le forfait de Corentin Tolisso pour la rencontre face à l'Inter ne fait pas du tout rire les fans. On pouvait voir toutes sortes de commentaires, comme : « Tolisso je commence à m’inquièter mais il faut avoir confiance car il en veut. Carvalho va tout faire pour filer en Angleterre à mon avis. Caqueret depuis tout jeune c’est un 8 » ; « Même en gardant Paqueta il faudrait un 6 pour compenser les blessures à Caqueret si ça continue et que Tolisso puisse prendre un rythme » ; « Moi c'est pour Tolisso que j’ai peur, je sentais la douille arriver mais t’es obligé d’être content quand tu le vois revenir » ; « Bon, là la situation de Tolisso devient un peu préoccupante. Le fait de reprendre en douceur c'était judicieux, mais participer à AUCUN match de prépa n'indique rien de bon. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir compter sur le garçon ? » ; ou encore : « Le vrai problème c'est que y'a pas de communication à son sujet. Le gars ça fait quand même 3 semaines qu'il est absent et ça fais plus d'une qu'il est en entraînement individuel... sans oublier qu'il a pas joué un match depuis des mois.. Le seum est présent ». Corentin Tolisso n'a pris part à aucun match de préparation de l'OL. Le club joue pour l'instant la montre à son sujet. Mais le début de saison se rapproche à grands pas. Les Gones débuteront le vendredi 5 août à domicile face à l'AC Ajaccio. On imagine mal Tolisso pouvoir tenir sa place, ce qui ne fera pas forcément les affaires de Peter Bosz.