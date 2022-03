OL : Toko-Ekambi et Dembélé fracassés à Lyon !

Dans : OL.

Accroché par le Stade de Reims dans un match insipide dimanche (0-0), l’OL fait du surplace dans le ventre mou du classement en Ligue 1.

Dixième du championnat à neuf journées de la fin, l’Olympique Lyonnais a quasiment dit adieu à ses espoirs d’accrocher la Ligue des Champions via la Ligue 1. Face au Stade de Reims, les attaquants lyonnais ont été bien trop maladroits pour espérer un succès, à l’instar de Moussa Dembélé, lequel a été catalogué comme le gros flop de l’OL en Champagne. Toko-Ekambi n’est pas mieux selon Nicolas Puydebois, lequel a lourdement critiqué les deux attaquants de l’Olympique Lyonnais en anticipant déjà leurs envies de départ lors du prochain mercato. Mais pour l’ancien gardien de l’OL, interrogé à ce sujet sur le site Olympique & Lyonnais, les envies de départ de Toko-Ekambi et de Dembélé seront illégitimes au vu de leurs prestations catastrophiques dans le Rhône.

Puydebois attaque Dembélé et Toko-Ekambi

« Il y a une évidence c’est que si Karl Toko-Ekambi devient un titulaire indiscutable et presque un joueur indispensable à l’OL, c’est qu’il y a un réel problème de qualité offensive. Pour le coup, il est devenu un titulaire indiscutable de cette équipe… Dembélé, c’est plus dur de la mettre sur le poteau que dans les buts. Quand on revendique des choses, quand on dit que l’on veut partir dans un plus gros club, il faut montrer à chaque match ce dont tu es capable. Toko-Ekambi n’a pas de concurrence, Dembélé n’a pas de concurrence donc tout le monde ronronne mais à la fin de la saison, tout le monde va vouloir partir mais ils n’ont même pas prouvé chez nous. Ils ne se remettent pas en question sur leurs qualités. Ca a peut-être été des bons joueurs mais aujourd’hui, ils ne sont pas au niveau, ils n’ont rien à revendiquer » a analysé Nicolas Puydebois, révolté par les matchs de l’OL ces dernières semaines et par le manque d’efficacité des attaquants à l’instar de Dembélé et de Toko-Ekambi.