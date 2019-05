OL : Thuram plutôt qu'une star, le choix fort de Lyon au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas a confirmé samedi soir la nomination de Sylvinho au poste d'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, ce dernier ayant été choisi par Juninho, lequel revient à l'OL en tant que directeur sportif. Le président du club rhodanien ne l'a pas caché, il a confié les clés du club à Juninho et ce dernier va donc devoir plancher rapidement sur le mercato estival de l'Olympique Lyonnais. Et l'un des premiers dossier à s'inviter au menu du nouveau directeur sportif de l'OL concerne la signature d'un attaquant. Mais selon Le Progrès, la tendance semble assez claire dans ce domaine.

Car si plusieurs noms ont circulé ces dernières semaines, un candidat paraît avoir fait la différence. « Si le duo brésilien va probablement donner une feuille de route et ses priorités dans les semaines à venir, on sait combien Olivier Giroud a multiplié les perches envers l’OL. Mais selon nos informations, c’est davantage vers le Guingampais Marcus Thuram que les regards lyonnais sont tournés », indique le quotidien régional, alors que la piste Marcus Thuram était également évoqué ce week-end du côté de l'OGC Nice. Il va tout de même falloir que Juninho valide cette décision forcément importante pour l'Olympique Lyonnais, le départ de Nabil Fekir ou Memphis Depay pouvant modifier le style offensif rhodanien.