OL : Thiago Mendes avoue se doper aux sifflets !

Par Claude Dautel

Joueur le plus ciblé par les attaques des supporters lyonnais, à égalité avec Léo Dubois, Thiago Mendes sort de quelques belles prestations avec l'OL. Et il a bien l'intention de continuer à fermer des bouches.

Depuis qu’il a rejoint Lyon en provenance de Lille, Thiago Mendes n’a pas eu la partie facile, le joueur brésilien était souvent sifflé par le Groupama Stadium, les fans de l’Olympique Lyonnais lui reprochant de ne pas avoir une hygiène de vie à la hauteur de l’investissement fait par Jean-Michel Aulas pour le faire venir du LOSC. La tension était telle, que plusieurs fois on a évoqué un départ du milieu de terrain, dont l’épouse était même repartie au Brésil afin d’essayer de faire avancer les choses pour un retour au pays. Mais l’OL n’a pas lâché prise, et même si Thiago Mendes ne s’est pas vu proposer de prolongation de contrat, ce qui sous-entend qu’il sera transféré l’été prochain, l’ancien joueur de Sao Paulo n’a pas été poussé sur la touche. Peter Bosz lui a en effet maintenu toute sa confiance, et a même décidé de le repositionner dans un rôle de défenseur central, l’entraîneur néerlandais ayant tenté le coup en l’absence de plusieurs joueurs à ce poste. Et le pari s’est avéré gagnant.

Thiago Mendes, un défenseur qui se dévoile à Lyon

On l’a vu contre Porto, Thiago Mendes a trouvé ses marques dans ce nouveau positionnement et a joué un rôle important dans la qualification lyonnaise en Europa League. Pour lui, cela est la plus belle des réponses à faire aux supporters qui estimaient qu’il n’avait rien à faire de l’Olympique Lyonnais. « Premièrement, je tiens à préciser que je suis un milieu de terrain d'abord, mais quand je suis défenseur, je fais de mon mieux, je me donne à 100 %. Si cela me gêne ? Pas du tout, je me sens bien à ce poste-là. Pour tout dire, ça ne change pas grand­-chose, je défends plus, mais c'est assez similaire. Et si vous ne me voyez pas sauter de joie, c'est que je suis fatigué du match de Porto. Je n'ai pas beaucoup dormi. Depuis que je suis là, j'ai souffert, entendu beaucoup de critiques, mais j'ai toujours utilisé ces critiques pour avancer, pour inverser la tendance », explique l’ancien Lillois, qui sait cependant qu’on attend encore beaucoup de l’Olympique Lyonnais jusqu’à la fin de saison.