OL ‍: Textor veut virer les fachos de Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a beau dire et répéter qu'il faisait le maximum pour assainir ses tribunes, l'OL traîne la réputation d'avoir dans son public des extrémistes. Le club de John Textor veut en finir, mais compte sur l'aide des autorités.

Il ne faut évidemment pas généraliser, et une immense majorité des fans lyonnais a un comportement normal dans les stades, mais il est clair que certains supporters de l'OL penchent très clairement vers un ultra-nationalisme nauséabond. Ancien patron de L'Equipe, et désormais CEO de l'Olympique Lyonnais, Laurent Prud'homme prend ce dossier très au sérieux, John Textor n'ayant pas du tout l'intention de voir que son club soit considéré comme le club qui entraîne le plus de fachos dans son sillage. Cependant, si l'OL multiplie les actions pour identifier les auteurs de gestes racistes ou ayant proféré des propos de nature raciste, les autorités ont bien du mal à concrétiser les sanctions attendues par le club rhodanien. Pour preuve, l'affaire du fameux match Paris FC-OL en 2021, où deux supporters auteurs de faits graves ont totalement échappé à la justice alors qu'un procès était prévu.

Auteurs de cris de singe et de saluts nazis, ils n'ont pas été jugés

Simon Bolle, qui a travaillé sur ce dossier pour le compte du quotidien sportif, explique du côté de l'Olympique Lyonnais on se lasse de ne pas voir les autorités se saisir plus sérieusement de ce dossier et de punir lourdement les fautifs. Notre confrère relate par exemple que deux supporters lyonnais, interpellés après avoir fait des saluts nazis et poussé des cris de singe lors des incidents du match Paris FC-OL en Coupe de France, il y a quatre ans, n'ont jamais été jugés alors que leur procès était programmé. De même, un supporter lyonnais condamné à de la prison pour des saluts nazis et la détention d'un drapeau SS au Vélodrome a fait appel...et son interdiction de stade a été suspendue, ce qui lui a permis de reprendre discrètement un abonnement à l'Olympique Lyonnais cette saison. Heureusement, les services de l'OL ont repéré cette manœuvre et ont prononcé une interdiction commerciale de stade.

🗣️«En tant que supporter noir de l'OL, c'est chiant d'avoir des racistes parmi nous»



Mike est supporter de l'Olympique Lyonnais. Après les événements de OM-OL le 29 octobre dernier, il a décidé de raconter le racisme qu'il a vécu dans plusieurs stades⬇️https://t.co/Qxr31C98UW pic.twitter.com/6I1pp5TXa0 — StreetPress (@streetpress) November 26, 2023

En attendant, l'Olympique Lyonnais veut désormais que tout le monde soit dans le même bateau pour anéantir ce fléau, et que la justice le suive dans cette bataille contre ceux qui n'ont rien à faire dans un stade de football.