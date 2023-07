OL ‍: Textor trop gourmand pour Lukeba, Leipzig se fâche

Après deux offres refusées, Leipzig a décidé de mettre un coup de pression à l’OL dans les négociations pour le transfert de Castello Lukeba.

Depuis plusieurs jours, les discussions sont intenses entre le RB Leipzig et l’Olympique Lyonnais au sujet du transfert de Castello Lukeba. Le défenseur lyonnais de 20 ans est la priorité du club allemand en défense centrale et les négociations se déroulaient jusqu’à présent dans un bon climat entre les deux clubs. Après une première offre rejetée par l’OL, le RB Leipzig a surenchéri avec une seconde proposition à hauteur de 26 millions d’euros hors bonus.

Full verbal agreement between @RBLeipzig & Lukeba. He wants to join RBL, is convinced. It's a matter of reaching an agreement between the clubs. As already reported on 23 July, the solution could be €30m. The clubs are no longer far apart with their current financial ideas. @OL pic.twitter.com/U288hrwAyY