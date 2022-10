OL : Textor refusé par le Sporting, c'est un malentendu

L'information a filtré ce samedi. John Textor a voulu racheter des parts dans le Sporting Portugal. De quoi faire craindre un mauvais tour joué à l'OL. Toutefois, après avoir échoué, il a tenu à livrer sa version des faits.

Pas encore officiellement propriétaire de l'OL, John Textor n'en reste pas moins un homme d'affaires très actif dans le milieu du football. Pour rappel, il possède le club brésilien de Botafogo et il détient des parts chez les Anglais de Crystal Palace et les Belges du RWD Molenbeek. Avec le club lyonnais, Textor peut enfin détenir une formation présente sur la scène européenne. Néanmoins, cela ne semble pas lui suffire à en croire les médias portugais. Le journal Record annonçait que l'Américain avait tenté de racheter 25% des parts du Sporting Portugal. Toutefois, il a échoué dans son entreprise.

En effet, les comptes des Lisboètes ont été approuvés par l'assemblée générale du club. Avec un bénéfice record de plus de 13 millions d'euros, le président a été renforcé ainsi que toute la structure financière. Aussitôt son plan tombé à l'eau, John Textor a donné son ressenti personnel sur Twitter. Un post pour expliquer son initiative, notamment auprès des supporters de l'OL alors que sa prise de pouvoir à Lyon est imminente.

Unfortunately @Record_Portugal did not seek confirmation. The story is substantially false. I offered a €150 million solution to buy majority rights from banks, prevent a loss by banks, return majority control to the Club. With election imminent, the Club did not want a meeting. pic.twitter.com/dKKL4v2rSS