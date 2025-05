OL ‍: Textor n'aime pas l'échec, son sort réglé après deux jours

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

John Textor n'a pas le sourire en ce moment avec l'OL mais aussi avec ses autres équipes. Botafogo a mal démarré son championnat et Molenbeek a raté la montée en première division belge. Gueida Fofana a ainsi connu un intérim incroyablement court.

Pour les équipes d'Eagle Football, le printemps 2025 se transforme peu à peu en cauchemar. Tête de gondole des ambitions de John Textor, l'Olympique Lyonnais aura bien du mal à jouer la prochaine Ligue des champions après sa défaite contre Lens. 7e de Ligue 1, le club rhodanien a pourtant besoin de la C1 pour ses finances. Au Brésil, Botafogo est englué au milieu du classement alors qu'il est champion du Brésil en titre. Enfin, en Belgique, le RWD Molenbeek ne remontra pas en première division. Les Bruxellois ont échoué à valider leur montée à trois matchs de la fin du championnat, puis ensuite à deux matchs du terme, et enfin lors du dernier. Ils ont finalement été renversés en barrages où Lokeren-Temse les a éliminés.

Gueida Fofana, entraîneur du RWDM pendant 2 jours

Molenbeek a craqué malgré un changement d'entraîneur décidé par John Textor entre la fin du championnat et la phase de play-offs. Entraîneur de la réserve de l'OL, Gueida Fofana a été envoyé en Belgique en catastrophe. Il ne se sera assis sur le banc que pour la demi-finale retour contre Lokeren. Battue 2-0 au match aller, son équipe a mené 3-0 au retour avant de subir une remontada dans les dernières minutes avec un but encaissé à la 86e puis un autre à la 89e pour un succès 3-2 insuffisant. De quoi signifier la fin de son mandat déjà, après deux jours de travail seulement.

🎙 | Gueïda Fofana 🇫🇷 sur son seul et unique match avec le RWDM :



"On voulait donner le maximum pour aider le RWDM à monter, car sa saison méritait une belle issue, mais ça n’a pas suffi. On ne regrette surtout pas d’y être allés, d’autant qu’on a eu un très bon accueil sur… pic.twitter.com/1XXgU3QD6E — 𝐑𝐖𝐃𝐌 𝐅𝐢𝐝𝐞𝐥𝐬 🇾🇪 (@RWDM_Fidels) May 6, 2025

Interrogé par Le Progrès, Fofana n'est pas amer malgré ce scénario loufoque. Il préfère retenir le positif de sa courte expérience belge. « J’avais accepté cette mission à court terme, et j’y suis allé avec Johann Langlois, analyste vidéo, et Nicolas Quinot, préparateur physique, du groupe Pro 2 de l’OL. On voulait donner le maximum pour aider le RWDM à monter, car sa saison méritait une belle issue, mais ça n’a pas suffi. On ne regrette surtout pas d’y être allés, d’autant qu’on a eu un très bon accueil sur place. On a vécu une belle expérience, même si, au final, elle n’a duré que deux jours et demi », a indiqué l'ancien milieu de l'OL. Paulo Fonseca est prévenu. Même s'il s'entend bien avec John Textor, l'Américain sanctionnera vite une non-qualification européenne des Lyonnais.