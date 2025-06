OL ‍: Textor montre à la DNCG qui est le boss

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Après avoir vendu Rayan Cherki, l’OL pourrait boucler un deuxième gros départ avec celui de Malick Fofana, courtisé en Premier League. Mais dans ce dossier, la DNCG n’impactera pas la stratégie lyonnaise.

Auteur de 11 buts et 6 passes décisives cette saison, Malick Fofana a tiré son épingle du jeu à l’Olympique Lyonnais. A l’instar de Rayan Cherki, vendu à Manchester City pour plus de 40 millions d’euros, l’ailier belge a une cote énorme en Premier League. Un an et demi après son arrivée en provenance de La Gantoise pour 19 millions d’euros, l’attaquant de 20 ans suscite notamment un intérêt prononcé de Chelsea, qui a contacté l’OL pour prendre des renseignements sur celui qui est valorisé à hauteur de 50 millions d’euros par le club rhodanien.

Chelsea contacte l'OL pour ce joueur à 50ME https://t.co/FmDpCm3fYi — Foot01.com (@Foot01_com) June 16, 2025

Mais dans son édition du jour, L’Equipe apporte quelques précisions sur la situation de Malick Fofana, indiquant que les Blues ne sont pas les seuls à se pencher sur le joueur né à Aalst. En effet, Manchester United et surtout Liverpool sont eux aussi très intéressés par Malick Fofana. Les Reds ont d’ailleurs entamé des discussions avec les nouveaux agents du joueur, preuve que l’intérêt est réel et que l’envie de le recruter ne fait aucun doute. Du côté de John Textor, on se montre toutefois patient.

Pas d'urgence à vendre Malick Fofana

Car s’il y avait urgence à boucler au moins une vente avant le passage devant la DNCG le 24 juin, ce qui a été fait avec le départ de Rayan Cherki à Manchester City, l’OL est désormais beaucoup plus patient. Hugo Guillemet l’affirme, John Textor « n’a pas le besoin impérieux » de vendre Malick Fofana avant de se présenter face au gendarme financier du football français « car les fonds propres ont repris un peu de couleurs ces derniers jours à Lyon ». La stratégie est désormais de jouer la montre et de faire grimper les enchères pour tirer la plus belle somme possible de la vente de Malick Fofana. En espérant que Chelsea et Liverpool se livrent une intense bataille pour que la facture dépasse les 50 millions d’euros espérés par l’OL.