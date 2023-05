OL ‍: Textor déchire les CV de deux anciens Lyonnais

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Parti pour remodeler l’organigramme de l’Olympique Lyonnais, le propriétaire John Textor envisage de nommer d’anciens joueurs passés par le club rhodanien. Mais parmi les candidats récemment énumérés, deux d’entre eux ne sont pas parvenus à convaincre l’homme d’affaires américain.

Après l’ancien président Jean-Michel Aulas, qui recevra un nouvel hommage samedi soir, à l’occasion du match contre le Stade de Reims, d’autres dirigeants pourraient être contraints de quitter l’Olympique Lyonnais. On pense notamment au directeur général Vincent Ponsot, mais aussi au directeur technique et responsable du recrutement Bruno Cheyrou.

Le profil d'Abidal écarté

L’ancien milieu de terrain pouvait prétendre au poste de directeur sportif. Mais sa situation a changé depuis la prise de pouvoir de John Textor. En effet, le propriétaire du club rhodanien envisage de grands changements dans l’organigramme. Et parmi eux, l’Américain devrait nommer un autre directeur sportif et renforcer la cellule de recrutement.

Les noms d’anciens joueurs de l’Olympique Lyonnais sont évoqués, dont celui de Juninho qui avait quitté son poste de directeur sportif en raison de tensions avec Vincent Ponsot. En revanche, les pistes Eric Abidal et Mathieu Bodmer ne sont plus d’actualité. Le journaliste Sacha Tavolieri affirme que le profil de l’ex-latéral gauche n’a pas convaincu John Textor et ses conseillers. Lui qui possède pourtant une certaine expérience après avoir géré le secteur sportif du FC Barcelone.

#UPDATE

🔵🔴 Hormis Eric #Abidal - dont le profil n’aurait finalement pas convaincu les équipes de John #Textor - des échanges et discussions ont eu lieu avec Mathieu #Bodmer sans que les deux parties ne puissent s’entendre sur une vision commune.⏳ À suivre. #HAC #mercato #OL https://t.co/90is99FZyX pic.twitter.com/v2IY2E7DZn — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 25, 2023

Quant à l’actuel DS du Havre, des discussions ont bien été lancées, mais « sans que les deux parties ne puissent s’entendre sur une vision commune » selon notre confrère. Il faut dire que Mathieu Bodmer peut se montrer exigeant. Son travail au HAC attire déjà des clubs en France et à l’étranger. « Oui, peut-être qu’il y aura des sollicitations, peut-être qu’il y en a déjà eu », souriait le Havrais il y a quelques jours sur beIN Sports, probablement en référence à l’Olympique Lyonnais.