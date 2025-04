OL ‍: Textor contacté par un milliardaire

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Eagle Football Group a souvent évoqué la vente des parts de John Textor dans Crystal Palace pour remplir les caisses de l'Olympique Lyonnais. Mais tout a changé dans ce dossier affirme la presse anglaise.

Investisseur minoritaire dans le club londonien, John Textor a plusieurs fois fait savoir qu'il voulait vendre ses parts à Crystal Palace, ce qui pourrait permettre de faire rentrer du cash dans les finances d'Eagle Football. Mais, ce mardi, The Sun révèle que finalement non seulement le propriétaire de l'OL n'est plus décidé à quitter le club londonien, actuellement douzième de Premier League, mais qu'il devrait finalement monter en puissance et pourquoi pas en devenir le patron grâce à l'aide d'un milliardaire américain. Alan Nixon, journaliste du tabloïd anglais, révèle que John Textor a été contacté par Woody Johnson, ancien ambassadeur des Etats-Unis en Angleterre, mais surtout milliardaire et propriétaire de l'équipe de la célèbre équipe des Jets de New-York, en NFL.

Textor n'a pas oublié la Premier League

Ce n'est pas la première fois que le nom de Woody Johnson est évoqué en Premier League, puisqu'il avait déjà envisagé d'acheter le club de Chelsea. De son côté, John Textor serait forcément très tenté de prendre les commandes de Crystal Palace avec l'aide de son compatriote, dont la fortune est estimée à 3,4 milliards de dollars. Mais pour cela, le patron de l'Olympique Lyonnais va devoir convaincre Josh Harris et David Blitzer, deux autres actionnaires du club londonien, de vendre leurs parts dans les Eagles. Patron et co-propriétaire de Crystal Palace, Steve Parish est désormais dans l'attente de voir si John Textor et son richissime partenaire américain iront au bout de ce possible rachat.

EXCLUSIVE: Billionaire NFL franchise owner Woody Johnson is looking to buy Crystal Palace in a mega-money takeover 🚨 pic.twitter.com/2dMldPeZJK — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 14, 2025

Du côté d'Eagle Football Group, on ne connaît pas les implications de ce possible deal pour s'offrir le club anglais, et si Crystal Palace rejoindra éventuellement la planète Textor. Le patron de l'OL avait souvent été cité comme proche de racheter Everton, mais cela ne s'est pas concrétisé, tout comme ne s'est pas encore concrétisée l'entrée à la bourse de New-York de son groupe. Les supporters de l'Olympique Lyonnais doivent donc encore patienter pour savoir ce que John Textor trame.