OL : Tetê, dossier numéro 1 du duo Aulas-Ponsot

Buteur samedi soir face à Nantes, Tetê monte en puissance depuis son arrivée fin mars à l'OL. Le Brésilien venu du Shakhtar Donetsk n'a pas tardé à montrer ses qualités sur l'aile aux supporters lyonnais qui rêveraient bien de le conserver. Peter Bosz les rejoint sur ce point.

Voilà une recrue qui ne sera pas regrettée à l'OL. Si tous les transferts offensifs lyonnais n'ont pas toujours apporté satisfaction ces dernières années, Tetê représente plutôt la bonne pioche. Lyon a su être opportuniste pour aller chercher le Brésilien au Shakhtar Donetsk alors que la guerre frappait l'Ukraine et le Dombass. Bien lui en a pris car les qualités de l'ailier auriverde ont été vite visibles à un poste déficient dans l'effectif rhodanien. Samedi soir, Tetê a ébloui le Groupama stadium par ses dribbles et ses fulgurances marquant notamment un but décisif en fin de match.

En un mois et demi, Tetê a convaincu une grande partie des supporters lyonnais de son potentiel mais surtout de la nécessité de le conserver dans le futur. Les suiveurs de l'OL sont très enthousiastes à l'idée d'imaginer ce joueur dans quelques mois avec une vraie préparation physique, une meilleure approche psychologique, dans un dispositif et une équipe désormais connus. Peter Bosz est lui aussi sous le charme, faisant l'éloge de ce joueur en conférence de presse d'après-match. Derrière le plébiscite, il y a clairement un appel du pied à la direction lyonnaise pour le mercato estival.

West Ham United have joined the race to bring 22 year old Brazilian star Tete to the Premier League.



Once his short-term deal at Lyon expires, he will be free to sign for any club.



[@talkSPORT] #WHUFC #COYI pic.twitter.com/rxmVA1xD1C