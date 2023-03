OL : Tagliafico est cash, il tombe de haut à Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Vainqueur du Mondial avec l’Argentine cet hiver, Nicolas Tagliafico est revenu déterminé à l’OL, où il est l’un des meilleurs joueurs cette saison.

Recruté en provenance de l’Ajax Amsterdam l’été dernier, Nicolas Tagliafico est sans conteste l’un des meilleurs joueurs de l’Olympique Lyonnais cette saison. A l’instar d’Alexandre Lacazette et de Rayan Cherki, l’international argentin est souvent cité parmi les meilleurs joueurs de l’OL après les matchs. Il faut dire que Nicolas Tagliafico est un grand professionnel au CV bien rempli, ce qui fait de lui un joueur d’expérience, denrée rare au sein de l’effectif de Laurent Blanc cette saison. Cet hiver, le latéral argentin a néanmoins été contraint de se mettre un petit coup de boost afin de se reconcentrer sur la saison de l’OL après avoir décroché le Graal ultime en sélection avec une victoire en Coupe du Monde. Dans une interview accordée à l’Equipe, Nicolas Tagliafico avoue que cela n’a pas été simple. Plus globalement, il reconnait qu’en signant à Lyon, il ne s’attendait pas à jouer le ventre mou au vu de l’histoire du club rhodanien. Une déception qui doit devenir une motivation pour lui et pour les autres joueurs de l’OL afin de remettre le club présidé par Jean-Michel Aulas à sa place.

Tagliafico ne s'attendait pas à une telle saison à l'OL

« Je pense que ce n'est jamais facile de revenir d'une Coupe du monde. Et puis là, c'était en novembre-décembre, on a gagné, il y a eu toutes les célébrations, puis je me suis marié... Franchement, revenir à la routine, il faut être sincère, oui c'était dur. C'est sûr qu'on ne fait pas la saison qu'on voulait. Il nous reste des objectifs importants, avec douze journées de L1 et la Coupe de France. La clé pour faire mieux, ce n'est pas un mystère : il faut travailler et corriger nos erreurs, on les voit et elles sont évidentes. Et puis on doit être convaincus qu'on peut réussir. On a une équipe avec beaucoup de jeunes joueurs mais il faut qu'on donne toujours tout, tous ensemble. Quand on arrive ici, on sait que l'OL est un grand club, reconnu en Europe, avec une histoire et des titres. Aucun joueur n'aime vivre ce que l'on vit en ce moment, être dans cette position. Je ne considère pas que c'est une saison de transition, il faut se dire qu'on doit continuer à lutter pour gagner et aller le plus haut possible. Tout ça, ça passe par le travail, plus de travail » a lancé Nicolas Tagliafico dans les colonnes du quotidien national. Essentiel à l’OL, l’Argentin aura un grand rôle à jouer dans une fin de saison où Lyon peut encore sauver sa saison puisque les Gones affronteront Nantes en demi-finale de la Coupe de France. Un objectif de taille pour Lyon, qui tentera d’accrocher l’Europa League par ce biais.