OL : Sylvinho est déjà in love de ce joueur à Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

Auteur d’un doublé face à Arsenal dimanche après-midi, Moussa Dembélé a marqué les esprits, alors que le buteur lyonnais disputait ses premières minutes de la saison. L’international espoirs français, courtisé avec assiduité par Manchester United au mercato, est déjà très affûté et semble déterminé à l’idée de jouer un rôle prépondérant dans la saison lyonnaise. Cela plaît beaucoup à Sylvinho, lequel a salué ses nombreuses qualités et son potentiel certain.

« Moussa Dembélé est un grand joueur, avec un grand potentiel, on le savait déjà. C’est un attaquant qui peut encore beaucoup progresser. On va travailler pour qu’il évolue dans tous les aspects du jeu, mais pas seulement avec le ballon. Avant de parler d’un joueur, je préfère parler d’un groupe : celui qui a récupéré le ballon, celui qui a fait la passe… Mais quand Moussa Dembélé a le ballon, il est vraiment excellent » a confié l’entraîneur brésilien de l’Olympique Lyonnais, déjà fan de l’ancien buteur du Celtic Glasgow. Reste désormais à voir si Jean-Michel Aulas et Juninho résisteront aux assauts anglais, alors que MU a prévu d’attaquer Lyon cette semaine dans ce dossier.