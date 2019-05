OL : Sylvinho dévoile qui est le meilleur joueur de Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Assez méconnu en France, Sylvinho a été présenté par Jean-Michel Aulas ce mardi après-midi en conférence de presse. L’occasion pour le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais d’en dire plus sa philosophie et sa vision du football. Un adepte du 4-3-3, qui entend bien s’inspirer de clubs tels que Barcelone et Arsenal, où il a joué durant sa carrière. Par ailleurs, l’ancien adjoint de Tite en sélection brésilienne a rappelé qu’il connaissait très bien le football européen et la Ligue 1 en particulier.

« J’aime jouer en 4-3-3, avec la possession de balle, dans le camp adverse. On ne joue pas au football sans inspiration et sans âme. On va travailler tous les concepts mais il ne manquera ni d'âme ni d'inspiration dans cette équipe. Le meilleur joueur de cette équipe est né le 3 août 1950, c'est Lyon. Je connais bien le football français. Je vis actuellement à Milan et je m'occupais de tous les Brésiliens qui jouent en Europe. J'ai joué dans ma carrière contre des équipes françaises. Il y a beaucoup de force physique en Ligue 1, avec une grande qualité technique » a assuré le nouveau coach de l’OL, qui a hâte de commencer. Dans moins de trois mois, il aura l’occasion de faire ses preuves.