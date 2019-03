OL : Stéphane Pauwels applaudit le gros coup belge de Lyon

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

Stéphane Pauwels a peut-être eu des soucis dans le passé avec le mercato en France, son raté lors du transfert de Kylian Mbappé au PSG étant resté légendaire, mais il a tout de même une très grande connaissance du foot belge. Et lorsqu'il a appris que l'Olympique Lyonnais allait probablement faire signer Héritier Deyonge, jeune défenseur belge du PSV Eindhoven, Stéphane Pauwels a applaudi ce joli coup, tout en ironisant sur le fiasco des clubs de Belgique incapables d'avoir fait connaître ce joueur.

Et le journaliste de rappeler à ses compatriotes ce que signer à Lyon représente. « Bonne pioche l’OL !! un Talent Belge de plus parti sans n'avoir joué 1 minute dans la Jupiler League ...l'avenir nous dira..Il est talentueux et Lyon est top club formateur ..un latéral gauche, une denrée rare..Lyon aime les défenseurs Belges ..Eric Deflandre..Denayer ..🇧🇪 », a fait remarquer Stéphane Pauwels, qui semble très confiant concernant l'avenir lyonnais d'Héritier Deyonge, dont le nom avait également circulé du côté du Paris Saint-Germain. Mais forcément, du côté du PSG la formation des jeunes joueurs est nettement moins importante que pour l'OL où Jean-Michel Aulas en a fait un facteur important de son business plan.