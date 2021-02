OL : Slimani sort du placard, Garcia a tranché

Dans : OL.

Après la défaite concédée à domicile contre Montpellier samedi soir, l’OL devrait se présenter à Brest avec une équipe new-look.

Conscient que Karl Toko-Ekambi et Tino Kadewere ne sont pas dans la forme de leur vie, Rudi Garcia envisage très sérieusement de faire évoluer son onze de départ, assez immuable depuis le début de la saison. Face à Brest vendredi soir, quelques changements pourraient ainsi intervenir en attaque, à en croire les informations de Loris Martin, journaliste pour OL-TV. Plébiscité depuis sa signature à Lyon au mercato hivernal, Islam Slimani a de bonnes chances de fêter sa première titularisation en Ligue 1 sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais. Et l’indéboulonnable 4-3-3 de Rudi Garcia pourrait se transformer en 4-2-3-1.

Dans ce système de jeu, Memphis Depay se retrouverait dans une position d’électron libre juste derrière l’international algérien. Reste ensuite à savoir quels joueurs animeront les côtés. On peut légitimement penser qu’Houssem Aouar sera replacé dans le couloir gauche tandis que la concurrence fera rage entre Karl Toko-Ekambi et Tino Kadewere à droite, à moins que Rudi Garcia ne surprenne tout le monde en lançant Rayan Cherki dans le grand bain. Quoi qu’il en soit, l’ancien entraîneur de l’AS Roma et de l’OM a conscience que son équipe manque de peps depuis quelques matchs, raison pour laquelle un changement tactique va intervenir avec une grande nouveauté à la pointe de l’attaque en la personne d’Islam Slimani. Pour rappel, l’OL a perdu sa deuxième place au profit du Paris Saint-Germain ce week-end, les coéquipiers de Neymar ayant gagné contre Nice pendant que Lyon s’est incliné à domicile face à Montpellier. De son côté, Lille a été accroché par Brest, le futur adversaire de l’OL.