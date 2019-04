OL : Six joueurs sur le départ, le mercato sera chaud à Lyon !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Troisième de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais vient d’enchaîner deux succès de rang face à Angers et Bordeaux.

Deux victoires capitales pour le club rhodanien, chassé par un Saint-Etienne en grande forme. Mais les hommes de Bruno Genesio ne vont pas devoir baisser le pied d’ici la fin de la saison, afin de conserver leur strapontin sur le podium. Une place indispensable en vue de la saison prochaine, mais également en vue du mercato. Un mercato qui occupe déjà l’esprit de Jean-Michel Aulas, d’autant que de nombreux joueurs sont courtisés.

D’ailleurs selon Le Progrès, pas moins de six éléments de l’effectif lyonnais sont susceptibles de quitter l’OL à l’issue de la saison. « L’OL, qui ne souhaitait dans un premier temps, vendre qu’un seul de ses joueurs majeurs, sait que le mercato estival sera sans doute bien plus mouvementé, puisque Marcelo, Fekir, Ndombele, Memphis, Cornet et peut-être Mendy sont susceptibles d’être transférés » explique le média. « Cela impliquerait un nouveau grand chantier d’été. Reste déjà à définir le nouveau maître d’œuvre, et le mieux serait de vite blinder le podium. En battant Lille et l’OM coup sur coup par exemple ». Ce serait un bon début effectivement, avant d’attaquer l’énorme chantier du mercato…