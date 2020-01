OL : Sans le vouloir, Tousart lâche un gros indice sur son avenir

Dans : OL.

Convoité par le Hertha Berlin, Lucas Tousart fait l’objet de négociations avec l’Olympique Lyonnais. Les discussions ne sont pas terminées, mais le milieu de terrain semble déjà connaître l’issue.

Habile dans sa communication, surtout en plein marché des transferts, Jean-Michel Aulas a donné des indications claires ces dernières semaines. Entre le communiqué publié et ses différentes déclarations, le président assure que l’Olympique Lyonnais ne laissera pas Moussa Dembélé filer cet hiver malgré les tentatives de cadors de Premier League. En revanche, le dirigeant se montre beaucoup moins catégorique en ce qui concerne Lucas Tousart.

On peut même dire que la porte est ouverte pour le milieu défensif, du moins à condition que le club rhodanien recrute un remplaçant et récupère le montant espéré. D’après la radio RMC, Lyon réclamerait 30 M€ pour l’ancien Valenciennois, alors que le Hertha Berlin négocie pour le moment en dessous de ces exigences. Rappelons que le pensionnaire de Bundesliga a déjà formulé deux offres, dont la dernière à 20 M€ (+ 4 M€ en bonus).

Toujours Lyonnais en avril ?

Les discussions se poursuivent entre les deux formations et l’on ignore encore comment se terminera ce dossier. Mais de son côté, Tousart a comme une intuition. En effet, le Gone a donné rendez-vous aux supporters lyonnais pour la finale de la Coupe de la Ligue dans plus de deux mois. « Merci à tous de nous avoir tous soutenus. On se rejoint le 4 avril à Paris au Stade de France », a lâché le milieu de terrain, peut-être dans l’euphorie de la victoire en demi-finale contre Lille (2-2, 4-3 t.a.b.).