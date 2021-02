OL : Rudi Garcia va quitter Lyon, un faux suspense

Dans : OL.

Tandis que Jean-Michel Aulas reste flou concernant la possible prolongation de contrat de Rudi Garcia, la situation paraît très claire à Lyon.

Rudi Garcia est sous contrat jusqu’à la fin de l’actuelle saison avec l’Olympique Lyonnais, et même si son équipe fait des prouesses en Ligue 1, l’entraîneur rhodanien ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. A chaque interview, l’ancien technicien de l’OM et Jean-Michel Aulas tapent en touche, chacun affirmant que rien n’est décidé sur la suite de la carrière de Rudi Garcia dans la capitale des Gaules. Même si on peut penser que le classement final du championnat 2020-2021 aura son importance dans une éventuelle prolongation, ce que JMA confirme dans L’Equipe, il se pourrait bien toutefois que la messe soit déjà dite du côté du Groupama Stadium. C’est du moins l’avis de Vincent Duluc, qui a réalisé l’interview du président de l’Olympique Lyonnais.

Fin connaisseur de l’OL, le journaliste de L’Equipe est lui persuadé que Rudi Garcia n’ira pas plus loin que cette saison, et que le technicien français n'en sera pas chagriné. « Il n'est pas très difficile de constater que Jean-Michel Aulas ne contredit en rien ce qui s'écrit ici même depuis longtemps sur l'avenir de Rudi Garcia, en fin de contrat et qui ne sera très probablement pas conservé. Il semblerait, d'ailleurs, que l'entraîneur lyonnais lui-même n'ait pas envie de rester tous les jours, non plus, dans l'attente d'un projet où il pourrait avoir un peu plus de pouvoir, notamment dans le recrutement. Alors que le président lyonnais revendique clairement l'intérêt de maintenir l'incertitude autour de l'avenir de son entraîneur, se dessine nettement un fonctionnement nouveau », explique Vincent Duluc, qui ne croit pas du tout au suspense vendu par le président de l’Olympique Lyonnais. Dans trois mois on en saura plus sur le futur entraîneur de l'OL, que ce soit Rudi Garcia ou un autre.