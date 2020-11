OL : Rudi Garcia roi du coaching gagnant version Covid !

Dans : OL.

Lors des deux derniers matchs de Lyon, Rudi Garcia a raflé la mise grâce à son coaching gagnant en seconde période. L'entraîneur de l'OL maitrise parfaitement la règle des 5 changements autorisés.

Que ce soit avant la trêve internationale contre l’AS Saint-Etienne ou dimanche dernier à Angers, Rudi Garcia a réussi à transformer une équipe qui était dans le dur en une formation qui fait la différence grâce à un triple changement simultané. Face au SCO, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a lancé dans le grand bain Guimaraes, De Sciglio et Dembélé et cela a porté rapidement ses fruits, Lyon repartant du Stade Raymond-Kopa avec trois points. Autorisé à faire cinq changements par match en raison des effets de l’épidémie de coronavirus, Rudi Garcia semble avoir trouvé la méthode qui fonctionne, du moins pour l’instant. Il est vrai que Lyon a la profondeur de banc qui permet ce coaching, mais le coach rhodanien se réjouit de pouvoir fonctionner ainsi.

« Cela ressemble plus à du basket si ce n’est qu’on ne peut pas faire sortir les joueurs et les faire rentrer à nouveau. Je préfère des joueurs qui donnent tout sur 60 minutes, plutôt que de finir difficilement les 90 (...) On ne gagne pas à 11, mais à 16 et même à 20 et avec tout le staff, surtout dans des stades à huis clos où il faut aussi gagner la bataille de la com’ en étant tous focalisés sur le même objectif », explique, dans Le Progrès, un Rudi Garcia, qui peut ainsi se permettre de changer…une équipe qui gagne. Suite de la démonstration dimanche prochain contre le Stade de Reims au Groupama Stadium.