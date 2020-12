OL : Rudi Garcia 1 - Les Rageux 0, il jubile !

Dans : OL.

Longtemps harcelé, Rudi Garcia a décidé de répondre de la plus belle façon en menant l'Olympique Lyonnais en tête de la Ligue 1 avec un collectif fort et uni.

Après le médiocre début de saison en Ligue 1 de l’Olympique Lyonnais, les jours de Rudi Garcia à l’OL étaient comptés, même si Jean-Michel Aulas avait fixé à cette trêve hivernale un rendez-vous à son entraîneur. Avec la première place occupée en Ligue 1, l’entraîneur rhodanien a mis un terme aux supputations, et il a désormais la certitude d’aller au bout de son contrat. Même si rien ne dit que Rudi Garcia sera prolongé par Lyon, les résultats actuels plaident en sa faveur, et cette possibilité n’est plus farfelue. Même si certains s’évertuent à trouver tous les défauts du monde à Rudi Garcia, Denis Balbir se réjouit de voir ce dernier faire taire les critiques. Le journaliste, qui est pourtant un supporter affirmé de l’AS Saint-Etienne, est heureux de voir Garcia réussir à l’Olympique Lyonnais.

« Le Lyon de cette année tient la route. Rudi Garcia tient la barre. Je suis content pour lui. Je me suis toujours insurgé contre ceux qui critiquaient Garcia sur son niveau en tant qu'entraîneur. Je peux comprendre qu'il agace dans ses critiques systématiques de l'arbitrage ou sa communication. En tout cas, on ne peut pas faire ce qu'il a fait en Italie avec l'AS Roma, avec Lille auparavant, aller en finale d'une Coupe d'Europe avec Marseille et être le dernier des derniers. Rudi Garcia est un coach qui a un palmarès et des résultats. Il est aussi capable de s'adapter et d'adapter ses joueurs à son plan de jeu. On l'a vu avec Bouna Sarr à l'OM et Maxwell Cornet à l'OL. Bravo pour ce qu'il démontre à Lyon », lance, sur Butfootballclub, un Denis Balbir enthousiaste.