OL : Rothen dénonce une injustice XXL dans le coaching de Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Buteur face à Caen ce mercredi, Maxwel Cornet a montré qu’il était toujours capable d’être une solution pour l’attaque lyonnaise. Celle-ci se cherche régulièrement, notamment avec les déboires offensifs de Memphis Depay, mais aussi la saison d’un Bertrand Traoré qui pique du nez depuis plusieurs semaines. Résultat, la hiérarchie est souvent remise en cause, mais pas suffisamment aux yeux de Jérôme Rothen. Le consultant de RMC estime que Maxwel Cornet passe trop souvent pour le coupable idéal aux yeux de son entraineur, et mériterait d’être titulaire à Barcelone pour le match retour.

« Le but de Cornet ? Quand tu n’es pas en confiance généralement tu ne tentes pas ce genre de geste. Grâce à son but et l’ensemble de son match, cela ne m’étonnerait que Genesio le titularise au Camp Nou contre Barcelone en Ligue des Champions. J’ai vu beaucoup de matchs de Lyon, je reste persuadé que Cornet a moins le droit à l’erreur que certains. S’il rentre mal dans un match, on ne retient que lui même si tout le monde est mauvais. Quand il est titulaire et que Lyon fait un mauvais match, tout le monde va critiquer Cornet en premier. Mais c’est un joueur qui a besoin de vitesse, d’aller dans la profondeur comme sur son but face à Caen. Quand il est capable d’aller dans la profondeur, il est capable de faire de jolies choses », a livré l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui fait référence à l’absence de l’Ivoirien lors du match aller face au Barça, alors que tout semblait indiquer sa titularisation. Il avait visiblement payé une entrée décevante dans la semaine face à Guingamp.