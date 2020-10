OL : Robin Quaison pour remplacer Memphis, le big deal ?

Dans : OL.

A moins de trois jours de la fin du mercato, l'Olympique Lyonnais ne sait pas encore ce que donnera le dossier Memphis Depay. L'OL pense à Robin Quaison pour le remplacer.

La pendule tourne et le mercato de l’Olympique Lyonnais semble désormais à l’arrêt en attendant de possibles coups de tonnerre, notamment concernant Houssem Aouar et Memphis Depay. Car si les choses sont floues pour l’internationale tricolore, son coéquipier néerlandais n’attend lui qu’un accord entre l’OL et le FC Barcelone pour rejoindre Ronald Koeman en Catalogne. Pour l’instant, les négociations s’éternisent, le Barça ayant lui aussi besoin de faire de la place avant de faire signer Memphis Depay. Dans ce vaste jeu de chaises musicales qu’est ce marché estival des transferts 2020, Jean-Michel Aulas et Juninho ne veulent pas avoir un coup de retard. Et c’est pour cela que du côté de Lyon on est en quête d’un renfort offensif afin de remplacer Memphis Depay s’il devait partir.

C’est dans ce cadre que des contacts auraient été pris avec Mayence afin de connaître les conditions pour un transfert de Robin Quaison, l’attaquant international suédois de 26 ans. Selon RMC, l’OL a fait de ce dernier la cible numéro 1 pour succéder à Memphis Depay. Déniché par Palerme en Suède en 2014, Ribon Quaison a signé à Mayence au mercato d’hiver 2017 pour 2,5ME. Mais tout comme Memphis Depay, l’attaquant international suédois arrive en fin de contrat avec le club de Bundesliga et du côté de Mayence on est forcément tenté de céder Ribon Quaison dès maintenant plutôt que de le voir partir libre en juin prochain. Pour s’offrir celui qui a marqué 7 buts en 15 matchs avec la Suède, et un total de 26 buts en 98 rencontres du championnat d’Allemagne (1 but toutes les 267 minutes jouées), l’Olympique Lyonnais devra payer près de 10ME selon les sites spécialisés.