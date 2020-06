OL : Retour à l'entraînement effectué pour Memphis et les Lyonnais

Dans : OL.

C'est à huis clos, et masqués, que les joueurs de l'Olympique Lyonnais ont repris ce lundi le chemin du Groupama Training Center comme en témoigne le compte Twitter de l'OL, aucun journaliste n'ayant été autorisé à accéder aux installations de Lyon à cette occasion. Et parmi les retours très attendus, il y avait celui de Memphis Depay, lequel était au rendez-vous plusieurs mois après sa grave blessure au genou. Il faudra attendre la fin de la semaine, après une batterie de tests, pour voir des séances par petits groupes, puis le 22 juin pour une reprise totale avec des séances plus classiques sous les ordres de Rudi Garcia.