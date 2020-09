OL : Rennes offre 20ME pour Reine-Adélaïde, ça se discute !

Dans : OL.

Le Stade Rennais a entendu le message lancé la semaine passée par Jeff Reine-Adélaïde et le club breton est même passé à l'action auprès de l'OL.

Florian Maurice connaît le potentiel de Jeff Reine-Adélaïde puisque c’est lui qui l’avait fait venir à l'Olympique Lyonnais lors du mercato 2019 en provenance d’Angers. Parti de l’OL il y a quelques mois pour devenir directeur sportif de Rennes, Maurice a visiblement le désir de faire venir l’international Espoirs en Bretagne d’ici le 5 octobre. Du côté du Roazhon Park on a compris que Jeff Reine-Adélaïde ne se sentait pas très bien à Lyon, le discours tenu par le joueur rhodanien la semaine passée ayant très précis. Et selon L’Equipe, le Stade Rennais a rapidement décidé de se positionner dans un éventuel transfert de Reine-Adélaïde, cela même si Juninho a précisé que le milieu offensif n’était pas du tout sur le marché.

Il n’empêche, le quotidien sportif affirme que dimanche le club breton, qui jouera la Ligue des champions, a préparé et probablement transmis une offre de 20ME à l’Olympique Lyonnais pour Jeff Reine-Adélaïde. Un première proposition que Jean-Michel Aulas n’aura aucun mal à refuser, l’OL ayant mis 25ME plus des bonus pour faire venir le joueur du SCO il y a un an. Cependant, les négociations pourraient débuter sur une base déjà élevée, sauf si du côté du Groupama Stadium on met directement un vrai stop à toutes les offres. Et à cette heure, ce n'est pas le cas, le Stade Rennais peut donc y croire.