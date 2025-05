OL ‍: Rendez-vous secret pour Lacazette, une offre tombe

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OL, Alexandre Lacazette ne devrait pas manquer d’offres lors du mercato. Un premier club a dégainé pour tenter de s’offrir les services de l’international français de 33 ans.

Buteur face à Rennes samedi soir (4-1), Alexandre Lacazette a inscrit son 13e but de la saison en Ligue 1, le 17e toutes compétitions confondues. L’ancien attaquant d’Arsenal ne réalise pas la meilleure saison de sa carrière mais sur le plan statistiques, il parvient tout de même à se montrer décisif dans le sprint final. Alors que son contrat avec l’Olympique Lyonnais expire le 30 juin prochain, le regain de forme d’Alexandre Lacazette arrive au meilleur moment pour le capitaine rhodanien, dont l’avenir se joue maintenant.

Il est d’ores et déjà acté ou presque que Lacazette ne prolongera pas l’aventure avec son club formateur, qui voit d’un bon oeil l’idée de se délester de cet imposant salaire. La question est à présent de savoir où rebondira le Général la saison prochaine. L’Arabie Saoudite a été citée comme une destination possible mais selon Fotomac, un rebond en Europe est toujours possible. Le média turc affirme que le Besiktas Istanbul est très chaud à l’idée de faire venir Alexandre Lacazette cet été, et que les dirigeants du club turc ont déjà entrepris des démarches concrètes pour finaliser cette arrivée d’envergure.

Besiktas s'attaque à Alexandre Lacazette

Le média affirme que les dirigeants du Besiktas ont déjà rencontré les représentants d’Alexandre Lacazette lors d’un rendez-vous tenu secret jusqu’à présent, et durant lequel les termes du possible futur contrat de l’attaquant de 33 ans ont été évoqués. On ignore encore si un accord a été trouvé, ou si les discussions sont en bonne voie, mais l’intérêt semble en tout cas concret et réciproque de la part des deux parties puisque Lacazette est sensible à l’intérêt de l’actuel 4e de Süper Lig turc. Reste maintenant à voir si un accord sera trouvé dans les semaines à venir mais pour Alexandre Lacazette, la perspective de poursuivre sa carrière dans un club qui joue régulièrement la coupe d’Europe est forcément un argument de poids qui comptera au moment de prendre une décision définitive.