OL : Remplaçant à Lyon, il rêve du Real Madrid et du Barça

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Pour sa cinquième saison pleine sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, Maxwel Cornet s’attendait sûrement à vivre de meilleurs moments.

Il faut dire que l’international ivoirien n’est que le quinzième joueur le plus utilisé par Bruno Genesio cette saison en Ligue 1, avec 1 010 minutes de temps de jeu. Un faible total pour celui qui a brillé face à Manchester City en phase de groupes de la Ligue des Champions avec ses trois buts. Mais à part quelques coups d’éclat par-ci et par-là, le joueur de 22 ans n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Ce qui pourrait le pousser vers un départ lors du prochain mercato estival. Mais pour aller où ? Le principal intéressé en dit plus sur ses ambitions.

« Des rêves ? Oui, bien sûr, comme tous les jeunes joueurs. Je rêve d’être businessman ou chef d’entreprise par exemple. Ça, c’est hors foot. Niveau foot, j’aimerais jouer dans les plus gros clubs européens comme le Real Madrid, Dortmund ou encore Barcelone. Le niveau pour ? En tout cas, j’ai confiance en moi, je vais me donner les moyens d’y arriver. J’ai des ambitions et j’ai un plan de carrière. Aujourd’hui, je suis à l’OL qui est l’un des plus grands clubs en France et en Europe donc quitter Lyon pour moins bien, ça ne me dit rien pour le moment », a balancé, dans Onze Mondial, Cornet, qui n’est donc pas prêt à bouger de l’OL, vu qu’il n’était courtisé que par Séville ou Wolfsburg ces derniers mois...