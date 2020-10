OL : Reine-Adélaïde, le vrai scandale du mercato ?

Dans : OL.

Forfait sur blessure contre l'Olympique de Marseille, Jeff Reine-Adélaïde pourrait quitter l'Olympique Lyonnais d'ici la fin du mercato. Et ce dossier agace vraiment.

L’Olympique Lyonnais a plusieurs dossiers chauds à régler d’ici la fin du mercato, surtout dans le sens des départs. Entre les cas Memphis Depay, Houssem Aouar et Jeff Reine-Adélaïde, Juninho risque d’avoir de longues journées jusqu’à lundi minuit. Mais le cas de l’ancien angevin, arrivé il y a tout juste un an à l’OL, est réellement à part. Car l’international Espoirs, forfait depuis le début de saison en raison d’un souci au mollet, a prévenu qu’après seulement une saison à Lyon il avait décidé de partir, agacé de ne pas avoir la confiance de son entraîneur. Tandis que la piste rennaise s’éclipse, seul le Hertha Berlin est désormais dans la course pour s’offrir Jeff Reine-Adélaïde au prix réclamé pour Jean-Michel Aulas, lequel est très mécontent de la tournure des événements.

Pour Christian Lanier, il est clair que l’Olympique Lyonnais s’est fourvoyé dans ce dossier. « Quant à Jeff Reine-Adélaïde qui semble voir la destination de Rennes lui échapper (Berlin tient la corde à 27 millions), là aussi, on nage dans le mauvais feuilleton. Jamais cette situation n’aurait dû arriver avec un garçon de 22 ans, arrivé à Lyon le 14 août 2019 pour une durée de 5 ans », fait remarquer l’expérimenté journaliste du Progrès. En ne tapant pas du poing sur la table dès l'interview du joueur, et en ouvrant la porte à un départ de Reine-Adélaïde, les dirigeants lyonnais ont ajouté du flou au flou au moment même où l'OL en a le moins besoin. Cela tourne de moins en moins rond au sein d'un club où l'organisation avait été exemplaire dans le passé.