OL : Recruté 22 ME et déjà vendu ? Ce Lyonnais met le feu au mercato

Auteur de 12 buts pour sa première saison en Ligue 1, Moussa Dembélé est un joueur déjà très courtisé en vue du prochain mercato. Effectivement, l’international espoirs français a un profil qui séduit bien des entraîneurs en Premier League puisque selon les informations obtenues par le Daily Mirror, deux cadors anglais souhaitent d’ores et déjà le recruter pour étoffer leur effectif la saison prochaine : Arsenal et Manchester United. Unai Emery et Ole Gunnar Solskjær suivraient cette piste depuis plusieurs semaines…

Une information qui semble crédible puisque le compte Euro-United, toujours très bien informé sur le mercato, a confirmé l’intérêt des deux géants anglais pour l’attaquant de l’OL. Les probables départs de Romelu Lukaku et de Danny Welbeck inciteraient les Red Devils et les Gunners à se pencher sur le dossier. Reste que pour déloger l’ancien attaquant du Celtic Glasgow de l’Olympique Lyonnais, il faudra certainement signer un très gros chèque à Jean-Michel Aulas, qui a déboursé 22 ME pour le recruter le 31 août 2018. Et qui n’a certainement pas prévu de s’en séparer un an seulement après son arrivée, alors que son contrat court jusqu’en juin 2023…