OL : Rayan Cherki n'est pas qu'une grande bouche

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Rayan Cherki a faim de football et de ballons. Quelques heures après une prestation de haute volée avec l'Equipe de France espoirs contre la Belgique, il était déjà présent à l'entraînement avec l'OL alors que se profile le choc à Lens dimanche.

Etat d'esprit et motivation, voici deux notions qui ont souvent fait défaut à l'OL ces dernières saisons. Plusieurs cadres de l'équipe sont des exemples parfaits de ces dérives. Malgré ses 19 ans, Rayan Cherki a suffisamment de maturité pour ne pas tomber dans ce panneau. Le jeune prodige lyonnais fait souvent preuve d'un bon esprit quand il entre et ce, malgré un temps de jeu encore trop mince pour les supporters lyonnais. Cherki lui ne se plaint pas de cette situation, ayant souvent le sourire et gardant l'envie d'en montrer plus.

Cherki ne chôme pas en cette trêve internationale

Un amour du jeu et du football encore visibles cette semaine. Lundi soir à Valenciennes, il a éclaboussé de son talent le match amical en espoirs entre la France et la Belgique. Le Gone a ainsi offert deux passes décisives à Tanguy Kouassi puis à Elye Wahi d'une belle passe en profondeur. Une prestation de 45 minutes pleine et complète. Toutefois, il n'est pas question de se reposer avec l'OL pour Rayan Cherki, bien au contraire.

Au lieu de bénéficier d'un petit jour de repos après l'énergie dépensée en Equipe de France espoirs, Rayan Cherki a préféré être sur le pont avec l'OL ce mardi. Quelques heures après son périple dans le Nord, il était présent à l'entraînement matinal aux côtés d'Alexandre Lacazette et Jérôme Boateng mais surtout bien avant les autres internationaux appelés pendant la trêve. Un comportement sérieux, symbolique de sa motivation à obtenir sa place dans le onze de Peter Bosz. Est-ce que cela sera suffisant pour faire changer d'avis le Néerlandais à son sujet ? Cherki et certains supporters lyonnais l'espèrent, et ce, pourquoi pas dès dimanche à Lens.