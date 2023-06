OL ‍: Rayan Cherki, le PSG largué, la grosse offre arrive

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Piste prioritaire du PSG cet hiver au mercato, Rayan Cherki a peu de chances de signer à Paris cet été. Ce qui ne signifie pas que l’international espoirs français ne va pas quitter l’OL dans les prochaines semaines.

Malgré une deuxième partie de saison plus convaincante que la première, l’Olympique Lyonnais n’a pas réussi à accrocher sa qualification pour la Conférence League. Pour la seconde année de suite, les Gones ne disputeront pas de coupe d’Europe l’an prochain. Un terrible coup dur pour le club rhodanien dans l’optique du prochain mercato. Et pour cause, il va devenir beaucoup plus difficile d’attirer des joueurs de standing à Lyon mais également de conserver les meilleurs éléments déjà présents au club à l’instar de Castello Lukeba ou encore de Rayan Cherki.

En ce qui concerne le milieu offensif de l’OL, les courtisans sont nombreux. En France, le Paris Saint-Germain surveille de très près la pépite de 19 ans. Luis Campos voulait recruter Rayan Cherki l’hiver dernier et avait proposé 10 millions d’euros à Jean-Michel Aulas, une somme jugée insultante par celui qui était alors le président de Lyon. Désormais aux manettes, John Textor n’a pas fait de Cherki un joueur intransférable lors de ce mercato estival.

Newcastle très chaud sur Cherki, le PSG beaucoup moins

Il faudra en revanche mettre le prix pour s’octroyer les services du jeune milieu offensif tricolore. Egalement intéressé, Newcastle pourrait se rapprocher des exigences de l’OL dans ce dossier. En effet, l’Express affirme que les Magpies sont très chauds pour signer un chèque avoisinant les 50 millions d’euros pour recruter Rayan Cherki lors du mercato estival. Un montant bien plus en adéquation avec ce que réclame Lyon pour le transfert de sa perle et sur lequel le Paris SG a d’ores et déjà refusé de s’aligner.

La tendance n’est donc plus du tout à une signature chez le champion de France en titre pour Cherki, dont l’avenir devrait plutôt s’écrire entre l’OL et Newcastle. Reste maintenant à voir si un accord total sera trouvé entre les Gones et les Magpies et si le joueur acceptera de rejoindre la Premier League. A première vue, il semble improbable que Cherki refuse un club anglais qualifié pour la Ligue des Champions et qui va sans doute multiplier son salaire par trois ou quatre. Les supporters de l’OL peuvent donc commencer à trembler.