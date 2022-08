OL : Rayan Cherki au Real Madrid, la rumeur enfle

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A un an de la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais, Rayan Cherki n'a toujours pas prolongé avec son club formateur. Le jeune attaquant de l'OL intéresse d'autres clubs et c'est un peu le problème.

Après l’épisode du vrai-faux rendez-vous de lundi, Rayan Cherki n’ayant pas prolongé son contrat avec l’Olympique Lyonnais et encore moins validé un accord, les rumeurs repartent concernant ce revirement de dernière minute. Face aux révélations du quotidien sportif français, la presse espagnole affirme toujours haut et fort que le Real Madrid convoite toujours l’attaquant de 18 ans, que les dirigeants des Merengue voient comme une des plus belles pépites du football français. Même si du côté de Santiago-Bernabeu on est conscient que Jean-Michel Aulas va tout faire afin de prolonger le contrat de Rayan Cherki, Florentino Perez sait que le Real Madrid a évidemment un énorme pouvoir d’attractivité, et que la présence de Karim Benzema dans l’effectif de Carlo Ancelotti est forcément un atout énorme pour convaincre celui qui n’a plus qu’un an de contrat de rejoindre KB9 à Madrid.

Cherki parrainé par Benzema au Real Madrid ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Cherki (@rayan_cherki)

Ramon Casado, journaliste pour Defensa Central, explique que l’intérêt du Real Madrid pour Rayan Cherki n’est pas vraiment nouveau, le vainqueur de la dernière Ligue des champions suivant depuis plusieurs années le joueur lyonnais. L’idée des dirigeants madrilènes est de recruter dès maintenant Cherki afin qu’il puisse profiter de la présence de Karim Benzema pour s’installer dans son nouveau club, ce dernier jouant le rôle de mentor pour le joueur de 18 ans. Ces dernières saisons, Florentino Perez a déjà prouvé qu’il suivait de très près la Ligue 1, la signature d’Edouard Camavinga, au dernier jour du mercato 2021 en étant la dernière preuve en date. John Textor et Jean-Michel Aulas doivent très clairement se méfier du danger madrilène tant que Rayan Cherki n'aura pas signé sa prolongation de contrat avec Lyon. S'il la signe.