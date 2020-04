OL : Quitter le Barça pour remplacer Maurice, Abidal est chaud

Dans : OL.

En quête du successeur de Florian Maurice, sur le point de rejoindre le Stade Rennais, l’Olympique Lyonnais étudie plusieurs pistes. Dont celle qui mène à Eric Abidal au FC Barcelone.

Comme confirmé par le président Jean-Michel Aulas, Florian Maurice va bien quitter l’Olympique Lyonnais. Le responsable de la cellule de recrutement des Gones deviendra le directeur sportif des Rouge et Noir. Et emmènera le recruteur Jérôme Bonnissel dans ses valises. Le club rhodanien s’active donc pour trouver son successeur parmi les profils retenus.

Sans surprise, RMC confirme que la piste Bruno Cheyrou est la plus avancée. D’autant que le directeur sportif de l’équipe féminine du Paris Saint-Germain arrive en fin de contrat. Mais l’ancien milieu de terrain n’est pas le seul candidat. Conseiller extérieur de Jean-Michel Aulas, Gérard Houllier a aussi proposé le nom de Paul Mitchell, le directeur technique de la galaxie Red Bull. Pendant que le profil du Strasbourgeois Loïc Désiré, révélé par L’Equipe, est également étudié. Mais le dossier le plus étonnant, et sans doute le plus difficile sur le plan financier, concerne Eric Abidal.

Une toute nouvelle cellule

Selon la radio, le secrétaire technique du FC Barcelone ne serait pas contre un retour à Lyon, lui qui a porté le maillot de l’OL pendant sa carrière de joueur. Il faut dire que le Français assiste à la crise au sein de la direction du Barça, dont le capitaine Lionel Messi l’avait pointé du doigt. Mais pas sûr que l’ancien latéral gauche soit une priorité. En tout cas, l’actuel septième de Ligue 1, qui va reconstruire sa cellule de recrutement avec la création d’un nouveau logiciel interne, ne nommera personne avant la fin de la crise sanitaire.