OL : Qui va signer Lyon au mercato ? L'étonnante réponse de Genesio

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Avec la perspective de défier le FC Barcelone en Ligue des champions, et une course acharnée pour le podium, les supporters de l'Olympique Lyonnais espèrent très clairement que Jean-Michel Aulas va sortir son chéquier afin de prendre un ou plusieurs renforts lors de ce mercato hivernal. Plusieurs noms circulent depuis quelques jours, mais pour l'instant c'est un groupe classique qui est parti mardi en stage en Espagne. Du côté de Bruno Genesio, qui s'exprime dans Le Progrès, on a visiblement fait un choix stratégique pour ce marché des transferts.

Et il n'est pas certain que l'entraîneur de l'OL va faire plaisir aux fans lyonnais. « Ce que je pense du mercato d’hiver ? Je trouve que c’est n’importe quoi. Le mercato d’été est suffisamment long pour préparer les équipes et constituer un effectif. À partir de là, c’est terminé ! On devrait aller comme ça jusqu’au bout. Sinon, pourquoi ne pas faire aussi un mercato en mars ? Si le groupe va-t-il bouger ? Ce n’est pas d’actualité, ni dans un sens, ni dans l’autre, et je ne le souhaite pas. Je suis très content du groupe aussi bien qualitativement que quantitativement et personne n’a émis le désir de partir. Un arrière central ? J’en ai parlé avec Florian Maurice. Mais trouver un très bon élément maintenant paraît bien compliqué et on ne va pas faire venir pour faire venir », explique un Bruno Genesio, qui semble avoir déjà tourné la page de ce mercato d'hiver qui ne fait pourtant que commencer. Reste à savoir si le technicien de l'Olympique Lyonnais ne cache pas un peu son jeu afin de ne pas mettre la puce à l'oreille aux concurrents de l'OL. Mystère mystère....