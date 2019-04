OL : Qui part, qui reste ? Riolo s'improvise chef du mercato

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Cet été, le mercato sera forcément très animé du côté de l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, il y a désormais de grandes chances que Jean-Michel Aulas accueille un nouveau coach. Et qui dit nouvel entraîneur dit forcément choix forts en période de mercato. Selon Daniel Riolo, le premier acte fort du futur manager de l’OL devra être de convaincre Memphis Depay de rester. Car pour le journaliste de RMC, l’international néerlandais peut incarner l’avenir des Gones. Au contraire d’un Nabil Fekir qui doit impérativement faire ses valises selon le chroniqueur de l’After Foot…

« Aulas doit absolument prendre un coach de dimension européenne. On est en avril, il doit le trouver. Même le coach que Bordeaux a pris (Paulo Sousa) aurait pu faire partie des candidats pour Lyon. Cela veut dire : un entraîneur qui arrive avec son staff, avec de nouvelles méthodes de travail, pour exploiter au mieux les jeunes. Après au niveau du mercato, il y a un joueur qui doit aller voir ailleurs dans cet effectif : c’est Fekir. Memphis, le nouveau coach qui arrive, il doit le garder et en faire le Memphis des Pays-Bas ! En plus, Depay ne va pas avoir 100.000 offres donc le futur coach doit le convaincre. Après, tu dois trouver un gros défenseur central pour mettre à côté de Denayer mais sinon, tu gardes une grosse partie de ton effectif » a confié Daniel Riolo, convaincu qu’il n’y a pas énormément de changements à opérer dans l’effectif lyonnais. Mais il faudra faire les bons choix au mercato.