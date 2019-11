OL-PSG : Les Ultras font trembler le foot féminin

Dans : OL.

Ce samedi, l'Olympique Lyonnais recevra le Paris Saint-Germain dans le cadre du championnat féminin. A cette occasion près de 30.000 supporters sont attendus au Groupama Stadium, mais on craint l'attitude des Ultras.

Le football féminin a pris une ampleur exceptionnelle et cela va se concrétiser en D1 puisque ce samedi le choc au sommet entre l’Olympique Lyonnais et le PSG va permettre le record d’affluence pour une affiche de notre championnat avec près de 30.000 spectateurs dans les tribunes lyonnaises. Les joueuses de Jean-Michel Aulas sont montées au créneau afin d’appeler à la mobilisation générale derrière l’OL dans un match entre les deux plus gros clubs français. Et du côté de Lyon on se souvient que les Ultras du Paris Saint-Germain avaient réservé un accueil musclé l’an dernier lors du PSG-OL dans la capitale. Si l’afflux des supporters est une satisfaction, on espère surtout que cela ne donnera pas lieu à des débordements essentiellement verbaux.

Et selon Le Progrès, du côté des Ang’Elles, la principale association des supporters des joueuses lyonnais, on craint un peu la venue des Ultras de l’Olympiques Lyonnais. « C’est très bien qu’ils viennent mais ce serait bien qu’ils chantent pour notre équipe uniquement, sans insulter le PSG. On attend d’eux un grand et beau tifo. Ils savent le faire », a confié une responsable de cette association très active. La seule certitude dans cette histoire est que le Paris Saint-Germain se déplacera à Lyon sans ses Ultras, de quoi soulager les autorités, lesquelles ne voudraient pas avoir à mettre en place des moyens colossaux sur les affiches du foot féminin. A noter d'ailleurs que le récent OM-PSG en D1 féminine s'est déroulé sans aucun problème, ni insulte.