OL : Pour son attaquant surprise, Lyon connait le tarif

Dans : OL, Mercato.

Même s’il ne s’agit pas d’une priorité pour l’Olympique Lyonnais, le recrutement d’un avant-centre est à l’étude dans le Rhône.

A l’image de Bordeaux, qui a tenté sa chance avec une offre à 8,5 ME, du beau monde se presse pour tenter de recruter Pedro, le meilleur buteur du championnat brésilien avec Fluminense. Mais le Tricolor ne bradera pas le produit le plus en vue de son centre de formation, surtout que ce dernier n’a que 21 ans. Sans aller aussi haut que certaines pépites brésiliennes, le Flu demande 12 ME pour libérer son attaquant, affirme ainsi RMC.

Une somme respectable et qu’aucun club candidat n’a pour le moment mis sur la table. S’il compte véritablement miser sur le recrutement de Pedro, l’OL sait en tout cas ce qu’il lui reste à faire pour finaliser ce dossier, qui peut paraître étonnant quand on connaît l’effectif actuel, l’absence de départs cet été dans ce secteur de jeu, et l’arrivée au contraire de Martin Terrier. A moins que Florian Maurice et Bruno Genesio n’aient identifié avec précision un manque au poste de pur avant-centre, et que cela justifie un bel investissement estival au mercato.