OL : Pour Mina, les Anglais débarquent avec des millions plein les poches

Dans : OL, Mercato.

Toujours en quête d’un défenseur central, l’Olympique Lyonnais bataille sur plusieurs pistes menant à des Mondialistes.

Sans surprise, ces dossiers sont loin d’être simples. « C’est plus compliqué qu’on ne le croyait, car on a visé très haut. Et ces gars ont fait un bonne Coupe du monde », confiait récemment Jean-Michel Aulas à L’Equipe. Sans le nommer, le président faisait notamment référence à Yerry Mina (23 ans), l’international colombien qui ne manque pas de sollicitations. Son oncle et agent a effectivement énuméré « d’excellentes offres », mais sans citer celle de Lyon.

Autant dire que ce n’est pas bon signe pour les Gones qui voient les mauvaises nouvelles s’accumuler. Cette fois, Sky Sports affirme que Wolverhampton a fait son apparition sur ce dossier avec une prise de contact auprès du Barcelonais. Le promu anglais serait prêt à conclure un prêt ou un transfert pour le défenseur annoncé fan de la Premier League. Pour l’OL, plus les jours passent et plus le remplaçant du FC Barcelone semble s’éloigner.